À la rencontre d’Amélie Méthivier ce jeudi 25 novembre à partir de 18h à Arles avec le Pôle Culture & Patrimoines Amélie Méthivier exerce la conservation-restauration de sculptures depuis 2000 comme restauratrice indépendante. Diplômée de la maîtrise de Sciences et Techniques de conservation-restauration des biens culturels, après avoir effectué ses stages au British Museum et au Centre de restauration des oeuvres d’art de Perpignan, elle intervient sur des sculptures en pierre, bois et plâtre conservées aussi bien dans des musées que dans l’espace public ou les lieux de culte. Elle fait notamment partie de l’équipe en charge de l’entretien de la statuaire civile et religieuse de la Ville de Paris, a travaillé sur des sculptures du Parc de Versailles ou des monuments publics dédiés à la Grande Guerre à Lille ou dans l’Aisne. elle réalise également des études préalables, des bilans sanitaires et un peu de formation. Un temps convivial pour se rencontrer, échanger et favoriser le partage d’expériences. C’est gratuit et ouvert à tous. On vous attend avec impatience !

Apéro découverte du métier de conservateur/restaurateur de sculptures (pierre, plâtre, bois, polychromies, bronze historique.)

Pôle Culture & Patrimoines 17 chemin de Séverin Arles Gimeaux Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T20:00:00