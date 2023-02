AMELIE LES CRAYONS & LES DOIGTS DE L’HOMME CORDO – AUDITORIUM ROMANS SUR ISERE Catégories d’Évènement: Drôme

AMELIE LES CRAYONS & LES DOIGTS DE L'HOMME CORDO – AUDITORIUM, 9 avril 2023, ROMANS SUR ISERE. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 17:00. Tarif : 22.0 euros. La rencontre entre Amélie les crayons et Les doigts de l'Homme ! Une volonté commune de transmettre l'émotion, le feu de la vie, l'enthousiasme….deux langages destinés a exprimer une même idée sans se piétiner, respectant l'univers de chacun. UN CONCERT DE CHANSON ET DE WORD PROPOSÉ PAR LAMASTROCK PRODUCTION. CORDO – AUDITORIUM ROMANS SUR ISERE QUAI SAINTE CLAIRE Drome

