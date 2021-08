Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Amélie-Les-Crayons et Les Doigts de l’Homme Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Amélie-Les-Crayons et Les Doigts de l’Homme Salle Nougaro, 20 janvier 2022, Toulouse. Amélie-Les-Crayons et Les Doigts de l’Homme

Salle Nougaro, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

### Chanson / Jazz Sur ce projet commun, [Les Doigts de l’Homme](https://www.lamastrock.com/les-doigts-de-l-homme/) refont le parcours de la carrière d’[Amélie les crayons](https://www.amelielescrayons.com), chanteuse à la voix sincère, dénuée d’artifices, de superflu, proposant des arrangements de ses chansons avec cette approche si particulière qui a fait leur réputation. Une rencontre à la fois improbable et évidente. Seize années de musique instrumentale au service d’une vie de chansons. Une volonté commune de transmettre l’émotion, le feu de la vie, l’enthousiasme….deux langages destinés à exprimer une même idée sans se piétiner, respectant l’univers de chacun. Amélie les Crayons : chant Olivier Kikteff : Guitare Benoît Convert : Guitare Tanguy Blum : Contrebasse Yannick Alcocer : Guitare Nazim Aliouche : Percussions ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article374) //www.youtube.com/embed/sHbo3Jv5Cgc ![]() ### Infos pratiques Jeudi 20 janvier à 20h30

De 17 € à 19 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:30:00

