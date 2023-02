AMELIE-LES-CRAYONS ET LES DOIGTS DE L’HOMME ESPACE CULTUREL CAPELLIA LA CHAPELLE SUR ERDRE Catégories d’Évènement: La Chapelle-sur-Erdre

Loire-Atlantique

AMELIE-LES-CRAYONS ET LES DOIGTS DE L’HOMME ESPACE CULTUREL CAPELLIA, 4 mai 2023, LA CHAPELLE SUR ERDRE. AMELIE-LES-CRAYONS ET LES DOIGTS DE L’HOMME ESPACE CULTUREL CAPELLIA. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. L’Espace culturel Capellia (PLATES-V-R-2020-002255/002256/002257) presente ce spectacle Le parcours des Doigts de l’Homme est fait de rencontres. En 2017, Amélie-Les- Crayons fait appel à Olivier Kikteff, guitariste fondateur du groupe pour intervenir sur un morceau : Le bal des vivants. À ce moment précis, Les Doigts de l’Homme sortent leur album Le coeur des vivants. Une rencontre improbable et évidente ! Sur ce projet commun, le groupe retrace la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix sincère, proposant des arrangements de ses chansons. Seize années de musique instrumentale au service d’une vie de chansons. Une volonté commune de transmetre l’émoton, le feu de la vie, l’enthousiasme ! Votre billet est ici ESPACE CULTUREL CAPELLIA LA CHAPELLE SUR ERDRE Chemin de Roche Blanche Loire-Atlantique L’Espace culturel Capellia (PLATES-V-R-2020-002255/002256/002257) presente ce spectacle Le parcours des Doigts de l’Homme est fait de rencontres. En 2017, Amélie-Les- Crayons fait appel à Olivier Kikteff, guitariste fondateur du groupe pour intervenir sur un morceau : Le bal des vivants. À ce moment précis, Les Doigts de l’Homme sortent leur album Le coeur des vivants. Une rencontre improbable et évidente ! Sur ce projet commun, le groupe retrace la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix sincère, proposant des arrangements de ses chansons. Seize années de musique instrumentale au service d’une vie de chansons. Une volonté commune de transmetre l’émoton, le feu de la vie, l’enthousiasme !.22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique Autres Lieu ESPACE CULTUREL CAPELLIA Adresse Chemin de Roche Blanche Ville LA CHAPELLE SUR ERDRE Tarif 22.0-22.0 lieuville ESPACE CULTUREL CAPELLIA LA CHAPELLE SUR ERDRE Departement Loire-Atlantique

ESPACE CULTUREL CAPELLIA LA CHAPELLE SUR ERDRE Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-sur-erdre/

AMELIE-LES-CRAYONS ET LES DOIGTS DE L’HOMME ESPACE CULTUREL CAPELLIA 2023-05-04 was last modified: by AMELIE-LES-CRAYONS ET LES DOIGTS DE L’HOMME ESPACE CULTUREL CAPELLIA ESPACE CULTUREL CAPELLIA 4 mai 2023 Espace culturel Capellia La Chapelle-sur-Erdre

LA CHAPELLE SUR ERDRE Loire-Atlantique