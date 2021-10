Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts. Le Polaris,Corbas, 19 novembre 2021, Corbas.

Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts.

Le Polaris, Corbas, le vendredi 19 novembre à 20:30

Vendredi 19 novembre 20h30 La rencontre d’Amélie-Les-Crayons et des Doigts de l’Homme ne pouvait être qu’un feu d’artifice musical, avec bouquet d’humour pétillant à la clé. Deux langages riches et sonnants venus de deux planètes vagabondes parlent d’une même voix. Le plaisir échangé, l’émotion commune, l’osmose des identités artistiques et toujours les sourires complices soufflent un vent de folie et ensoleillent d’une humeur généreuse. Il y a de l’enthousiasme dans l’air et c’est un cadeau qui se partage avec chaque spectateur lors d’un concert mosaïque, farfelu, tendre et vivifiant. Au bal des vivants ça valse et ça tournoie, ça rigole, les guitares font tourner la tête, une drôle de poésie embrase les cœurs, la chanson porte bonheur !

tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

Chanson/ France

Le Polaris,Corbas 5 avenue de corbetta 69960 Corbas Corbas Métropole de Lyon



