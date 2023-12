Forum de l’emploi d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda Palalda, 6 février 2024, Palalda.

Forum de l’emploi d’Amélie-les-Bains Mardi 6 février 2024, 09h00 Amélie-les-Bains-Palalda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T13:00:00+01:00

La mairie d’Amélie-les-Bains, Pôle emploi et tous leurs partenaires se mobilisent afin de vous proposer un forum de l’emploi sur les secteurs du Haut Vallespir et du Vallespir.

Situé à l’Espace Méditerranée, des entreprises seront présentes afin que vous puissiez venir les rencontrer et saisir de nombreuses opportunités d’emploi sur notre bassin.

Inscrivez-vous et venez à la rencontre de recruteurs ou encore de spécialistes de la création ou reprise d’entreprise.

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Amélie-les-Bains-Palalda Palalda Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/49820 »}]

Forum #TousMobilisés