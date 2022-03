AMELIE LENS + JACK OLLINS Cabaret Aleatoire, 29 octobre 2022, Marseille.

AMELIE LENS + JACK OLLINS

Cabaret Aleatoire, le samedi 29 octobre à 23:00

**ONE:** ▷ 1 Samedi tous les 3 mois ↘︎ Rareté, artistes de légendes & exclusivité All Night Long ◤ TICKETS ◢ ▷ [https://biglink.to/lens](https://biglink.to/lens) ◤LINE-UP◢ ▷ Amelie Lens (Lenske, – Anvers, BL) ↘︎ Techno Obsessionnelle des détails Fusion de la techno classique avec une touche futuriste rapide, notre invitée numéro 1 est une maniaque assumée. Tombé sous son charme, Richtie Hawtin raconte qu’elle est un “mélange d’anciens et de nouveaux disques techno forts, rigides et souples, rapides et lancinants, hypnotiques et énergiques”. ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/amelielensmusic](https://www.facebook.com/amelielensmusic) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/amelielens](https://soundcloud.com/amelielens) ▷ Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR) ↘︎ House, Techno, Detroit Militant respecté Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets. Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter. ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/jackollins](https://www.facebook.com/jackollins) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) ◤ TARIFS ◢ ✶ Early – 18 € ✷ Regular – 21 € ✸ Last Call – 25 € ✹ Jour J – 30 € +frais de loc. ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/lens](https://biglink.to/lens) ◤ MESURES SANITAIRES ◢ En fonction des prochaines annonces gouvernementales, nos conditions d’accueil du public seront précisées prochainement. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

A partir de 19,50€

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T23:00:00 2022-10-29T05:00:00