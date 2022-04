AMELIE JOOS, LE JOUR SE LEVE Campredon centre d’art, 14 mai 2022 20:00, L'Isle-sur-la-Sorgue.

L’exposition, organisée par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, présente un riche ensemble de dessins, installations, sculptures et vidéos réalisés par l’artiste Amélie JOOS ces quatre dernières années.

Dans son œuvre, Amélie Joos interroge les états d’âme, les émotions des êtres et leur relation entre eux à travers différents modes d’expression.

Dans ses dessins et peintures que l’on peut qualifier de figuration de l’inconscient, ses sculptures et ses vidéos, elle décrit un univers onirique, faisant surgir des images à la fois profondément intimes tout en touchant aux archétypes appartenant à l’inconscient collectif.

_Que faire ? De l’art, bien sûr !_

_Plus modestement, dans mon cas, je gribouille, je griffonne, je trempe mes crayons dans l’huile de lin, je découpe, j’arrache, je colle, je décolle, je « spatule », je maltraite le papier, je fais fondre la cire, je colore, je jette, je déchire, je détruis, je répare… J’essaie constamment d’attraper l’instant présent dans lequel une idée apparaît, une image surgit. […]_

_Le point de départ d’une œuvre peut être multiple. Un mot, une phrase, une image, du vécu ou encore un oiseau volant devant la fenêtre de l’atelier, peut être déclencheur_. Amélie Joos

L’hôtel Donadéï de Campredon est une belle demeure du XVllle siècle en partie protégée au titre des Monuments Historiques depuis 1979. Il a été acquis par la ville en 1978. Il offre trois niveaux d’exposition d’une superficie de 600 m². Depuis 26 ans, l’Hôtel Campredon organise trois expositions par an. Pas moins de 70 événements d’envergure, consacrés aux plus grands noms de l’histoire de l’art y ont été organisés. Pour n’en citer que quelques uns des plus récents : Vieira da Silva en 1999, Hervé Di Rosa en 2000, Serge Poliakoff en 2001, René Char et ses alliés substantiels en 2003, Hans Silvester en 2004, Willy Ronis en 2005, Pierre Alechinsky en 2006, Henri Cartier-Bresson en 2007, Ernest-Pignon Ernest en 2008, Anne et Patrick Poirier en 2009, Sarah Moon en 2010, Denis Brihat en 2011, Nils Udo en 2012, Robert-Doisneau en 2013, Cédric Delsaux en 2014, Lola Garrido en 2015, Georges Rousse en 2016.

En su obra, Amélie Joos cuestiona los estados de ánimo, las emociones de los seres y su relación entre ellos a través de diferentes modos de expresión. En sus dibujos y pinturas, que se pueden calificar de figuración del inconsciente, sus esculturas y sus vídeos, describe un universo onírico, haciendo surgir imágenes a la vez profundamente íntimas y tocando los arquetipos pertenecientes al inconsciente colectivo.

¿Qué hacer? ¡Arte, por supuesto! Modestamente, en mi caso, garabateo, garabateo, remojo mis lápices en aceite de linaza, corto, arranco, me despego, «espátula», maltrato el papel, derrito la cera, coloreo, tiro, rompo, destruyo, reparo… Constantemente intento captar el momento presente en el que aparece una idea, surge una imagen. […] El punto de partida de una obra puede ser múltiple. Una palabra, una frase, una imagen, la experiencia o incluso un pájaro volando delante de la ventana del taller, puede ser disparador. Amélie Joos

