Né en 2018 à Brussels, Amelia Tabei est un solo de saxophones basé à Toulouse. Entre avant-garde, ambiant, moderne classique et world, c'est un son planant, à la fois lyrique, et psychédélique explorant diverses influences telles que la musique balkanique ou éthiopiènne. Amélia Tabeï est une excursion guidée par le seul souffle du saxophoniste alto Yohan Dumas, qui, avec sa maîtrise du souffle continu, nous guide vers des territoires sonores déroutants, voire purement viscéraux. La musique est ici clairement liée au corps de celui qui la façonne, jusque dans son épuisement autant que dans ses étranges respirations. Une série de vaguelettes à la surface de la mer qui viennent refléter le soleil sans qu'on puisse à aucun moment désigner laquelle viens refléter la lumière provenant de celui-ci.

