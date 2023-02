Amel Bent – Tournée PALAIS DES SPORTS, 2 mars 2023, BERCK.

Amel Bent – Tournée PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LE CASINO DE BERCK (L.1-1069158/159) en accord avec PLAY TWO présente : ce concert. Amel Bent marque son grand retour sur scène ! En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre 2022 ! Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière ! Réservations PMR : 03 21 84 87 58 Amel Bent

PALAIS DES SPORTS BERCK RUE EMILE LAVÉZARRI Pas-de-Calais

