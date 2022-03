Amel Bent Tournée 2022 Forges-les-Eaux, 29 juin 2022, Forges-les-Eaux.

Amel Bent Tournée 2022 Forges-les-Eaux

2022-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-29

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux

Amel Bent marque son grand retour sur scène !

En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre 2022 !

Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

Amel Bent marque son grand retour sur scène !

En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre 2022 !

Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année…

+33 2 32 89 80 80

Amel Bent marque son grand retour sur scène !

En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre 2022 !

Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux