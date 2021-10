Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Amel Bent Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Théâtre Sébastopol, le dimanche 27 novembre 2022 à 18:00

Amel Bent marque son grand retour sur scène ! En tournée à travers toute la France et en concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre 2022 ! Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables «1, 2, 3» et «Le chant des colombes» (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière ! Rendez-vous le 27 novembre 2022 au Théâtre Sebastopol pour profiter de son dernier album en live ! → Informations groupes & PMR : THÉÂTRE SÉBASTOPOL – 03 20 54 44 50 → Théâtre Sébastopol : Place Sébastopol 59000 Lille Amel Bent marque son grand retour sur scène ! Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T18:00:00 2022-11-27T23:00:00

