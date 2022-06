Amel Bent

Amel Bent sera en tournée dans toute la France en 2022, sans oublier son concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre !



Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent n’a de cesse de collectionner les succès. On se souvient tous du tube Ma Philosophie, 1er single de son 1er album, qui a fait d’elle une artiste incontournable de la scène musicale française.



Après avoir marqué 2020 avec le tube Jusqu’au bout, puis 2021 avec l’incontournable 1,2,3 en duo avec Hatik, Amel Bent a présenté le 1er octobre 2021 son tout nouvel album Vivante, où l’on retrouvera des titres avec Dadju, Vitaa et Imen Es entre autres. Elle est enfin de retour sur scène ! Amel Bent sera en tournée dans toute la France en 2022, sans oublier son concert évènement au Palais des Sports de Paris samedi 24 septembre !



