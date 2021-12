Amédée Bricolo – “Premier amour de Samuel Beckett” Auditorium de l’Espace culturel, 21 janvier 2022, Gien.

Amédée Bricolo – “Premier amour de Samuel Beckett”

Auditorium de l’Espace culturel, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

_Premier Amour_, texte doux et amer, drôle et horrifiant à la fois, est le soliloque d’un homme comme étranger à sa propre vie. Et pourtant l’amour survient : le Premier Amour … et probablement le dernier ! Nous pourrions trouver dans ce récit surréaliste l’absurdité de Ionesco, la distance de _L’Etranger_ de Camus et le tendre désespoir de Gary, et pourtant c’est du Beckett ! Le personnage du clown traverse toute l’oeuvre de Beckett et dans _Premier Amour_, il est bien présent ce déraciné, ce marchand de rêve qui offre au monde le spectacle de sa désillusion. Mais bien sûr, le jeu du clown doit rester en filigrane dans l’interprétation des textes de Beckett. Car le rire chez Beckett est amer. Il renvoie à l’absurdité de la condition humaine. Franz Kafka parlait du rire muet, celui qui résonne bien plus longtemps. Et c’est aussi ce rire que l’on retrouve dans _Premier Amour_.

Après avoir longtemps exploré et métissé le jeu théâtral et le jeu clownesque, il fallait bien qu’Amédée Bricolo s’attelle un jour à jouer un texte de Samuel Beckett. Il a choisi “Premier Amour”…

