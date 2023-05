Amédée Beriot et Saskia Rosa Hartmann Galerie Saint Séverin Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 06h00

Tout public. gratuit

Les couleurs innocentes de la paix / Peinture, installation. Amédée Beriot est un artiste pluridisciplinaire parisien formé à l’Ecole des beaux-arts de Lyon. Sa pratique de la peinture et du dessin et ses performances poétiques visent à dévoiler la spiritualité cachée dans le monde d’aujourd’hui. Il travaille avec Saskia Rosa Hartmann. Portail vers l’infini accroché au fond de la vitrine de la galerie est une tapisserie qui évoque une scène galante de style rococo dans un paysage romantique. Repeinte avec des couleurs fluorescentes, elle réagit à la lumière ultra-violette et devient mouvante. A travers cette nouvelle représentation, l’artiste cherche à révéler l’énergie vitale qui transparaît derrière toute forme de vie. Les courbes et les lignes fluorescentes invitent à voir le monde dans son mouvement perpétuel. Ces couleurs subtiles et invisibles sont un portail vers la dimension spirituelle. Avec le commissariat de Angéline Scherf, conservatrice à la Fondation Louis Vuitton. Avec le soutien d’Art, Culture et Foi. Galerie Saint Séverin 4, rue des prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : https://artculturefoi.paris/evenement/amedee-beriot-et-saskia-rosa-hartmann-les-couleurs -innocentes-de-la-paix/

Saskia Rosa Hartmann Amédée Beriot et Saskia Rosa Hartmann, "Portail vers l'infini", 2023, 65 x 155 cm, peinture acrylique fluorescente sur tapisserie.

