Âme Slam Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, vendredi 29 mars 2024.

Âme Slam Duo harpe électro-acoustique / guitare Vendredi 29 mars, 20h30 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre sur inscription

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Concert Âme Slam

Vendredi 29 mars

20h30 – MédiaLudo

Auteur, compositeur, interprète et pédagogue, François Dorembus œuvre sur le chantier des mots et des sons. Chant, poésie, Musique du monde, improvisation… Troubadour à la croisée des chemins, il déborde d’énergie, de passion, de curiosité, et de partage et construit un monde sensible de climats, tour à tour tendre, révolté et malicieux.

Rébecca Féron, quant à elle, consacre son travail depuis plusieurs années à la harpe électro-acoustique lui permettant d’aborder tous les répertoires des musiques actuelles. Elle compose et joue dans des formations aussi variées que l’Orchestre du Capitole de Toulouse ou la Compagnie la Machine.

Après de nombreuses collaborations et plusieurs albums avec divers musiciens de la scène Toulousaine, François Dorembus partage avec Rébecca Féron dans ce nouveau duo, sa passion pour les musiques métisses. La magie du spectacle vivant opère sur des textes dits et chantés sur différents thèmes : amitié, amour… voir quelques piqûres politiques. Les images se forment sur des mélodies accrocheuses et poignantes d’une exigence technique pointue.

Pour toutes et tous, une grande bouffée d’air frais !

François Dorembus : guitares, chants et textes

Rébecca Féron : harpe électro-acoustique, voix

https://www.francoisdorembus.com/ame-slam

https://www.youtube.com/watch?v=56Mid1pgtIY&t=9s

Gratuit sur réservation au 05 34 47 00 47

Concert Duo

Lionel Pesquié