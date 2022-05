Ame de théâtre – Parents Modèles

Ame de théâtre – Parents Modèles, 1 août 2022, . Ame de théâtre – Parents Modèles

2022-08-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-01 21:50:00 21:50:00 EUR A l’occasion du festival Ame de théâtre, le groupe ToizéMoi vous présente son spectacle : Parents Modèles. L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire ! dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville