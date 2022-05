Ame de théâtre – Concert Tziganisky Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Ame de théâtre – Concert Tziganisky, 2 août 2022, Plateau d'Hauteville. Ame de théâtre – Concert Tziganisky Carrières Blanc 2101 Av. de Bourg Plateau d’Hauteville

2022-08-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-02 22:00:00 22:00:00 Carrières Blanc 2101 Av. de Bourg

Plateau d’Hauteville 01110 EUR A l’occasion du festival Ame de théâtre, le concert Tziganisky vous présente en musique les légendes tziganes dans les carrières d’Hauteville-Lompnes ! Carrières Blanc 2101 Av. de Bourg Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Carrières Blanc 2101 Av. de Bourg Ville Plateau d'Hauteville lieuville Carrières Blanc 2101 Av. de Bourg Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Ame de théâtre – Concert Tziganisky 2022-08-02 was last modified: by Ame de théâtre – Concert Tziganisky Plateau d'Hauteville 2 août 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain