Paris La Petite Halle île de France, Paris AME 3 – MCK [S] feat. MOR COUMBA ROSE La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AME 3 – MCK [S] feat. MOR COUMBA ROSE La Petite Halle, 16 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Le percussionniste et griot sénégalais, Mor Coumba Rose, petit fils de l’illustre Doudou Ndiaye Rose, viendra échanger avec nous autour de la transmission, de l’expérimentation et du griotisme. Présenté par le saxophoniste et compositeur Maciek Lasserre, cet A.M.E 3 donnera lieu à une performance enregistrée et filmée. Un album sortira sur le label digital 11 Minutes (Onze Heures Onze) dans le cadre de la série MCK [S]. Les musiques nommées « exploratives » impliquent les traditions liées à la transe et l’ésotérisme ainsi que les musiques avant-gardistes et expérimentales. Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact : La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-16T20:00:00+01:00_2021-11-16T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris