Lumière, matières et mobilier, créateurs d’ambiances 1 et 2 avril AMD (Atelier Meubles Décoration)

Emmanuelle Painchaud, peintre en décor et « embellisseuse » de meubles, aborde chaque objet comme ayant une personnalité à part entière. Lorsqu’un meuble arrive à l’atelier pour devenir une pièce unique commence alors un dialogue polyphonique entre matières, outils, gestes et techniques… jusqu’à ce que surgisse, telle une évidence, l’idée qui le mènera à sa métamorphose. Savoir faire qu’elle transmet à travers des stages organisés à l’atelier.

En ouvrant son atelier à Sébastien Noacco, Emmanuelle Painchaud, en créatrice d’ambiance, favorise l’association d’objets complémentaires en joignant à ses textures et habillages uniques, la chaleur d’un éclairage doux, révélateur de formes et contours. Les sculptures de Sébastien Noacco sont réalisées à partir de matériaux bruts, travaillées, martelées, polies, pour apporter à chaque atmosphère un caractère unique.

Denis Hilt nous présentera ses Spatz Lorrains, des oiseaux en céramique, cuisson « raku », de tous genres, personnalisés à volonté. Le Spatz Lorrain ne naît d’aucun moule, seulement de ses mains, Unique. Il s’adopte avec son caractère et part parfois très loin représenter notre originalité régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

