Ambrose Akinmusire Quartet Parc Floral de Paris, 9 juillet 2022, Paris.

Le samedi 09 juillet 2022

de 17h00 à 18h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

Dès la première note de son cinquième album studio, « On the tender spot of every calloused moment », Ambrose Akinmusire fait sienne : une sonorité à la fois sombre et éclatante, où jazz et blues résonnent à égale mesure. La chose aurait été impensable il y a quelques années, étant donné qu’Akinmusire a plutôt tendance à privilégier l’improvisation collective. Et pourtant, en prenant les commandes sur « Tide of Hyacinth », il réussit un pari des plus audacieux : non seulement, il s’impose comme l’un des meilleurs trompettistes du monde, mais il utilise aussi sa voix pour s’interroger sur la complexité de la vie des Noirs aux Etats-Unis.

N’allez cependant pas croire qu’il se limite aux côtés sombres, il en explore chaque aspect. À travers sa trompette nous vient le souffle d’un homme noir qui a été témoin du meilleur et du pire dans son pays, et le transpose dans 49 minutes sublimes d’un art renversant.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Ambrose Akinmusire