Du 1er juillet au 1er août (les vendredis, samedis et dimanches) Les mélomanes ont rendez-vous dans le cadre bucolique du Potager du Roi à Versailles où sont programmés 37 concerts exceptionnels. Au programme : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Sonia Yoncheva, Nicolas Angelich, Renaud Capuçon, David Fray, Katia & Marielle Labèque, ainsi que Carla Bruni et Gérard Caussé, Sandrine Piau, Patricia Petibon, Victor Julien-Lafferrière, François-René Duchable, Valeriy Sokolov, Fanny Clamagirand ou encore les quatuors Arod, Ébène, Hanson et Modigliani Retrouvez Ambroisine Bré et Ismaël Margain le mercredi 28 juillet

Résérvation obligatoire / 30€ /15€ /Gratuit -12 ans

Du 1er juillet au 1er août (les vendredis, samedis et dimanches) Les mélomanes ont rendez-vous dans le cadre bucolique du Potager du Roi à Versailles où sont programmés 37 concerts exceptionnels

