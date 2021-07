Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées, Mayenne AMBRIERES – MUSEE DES TISSERANDS – JOURNÉES DU PATRIMOINE Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Catégories d’évènement: Ambrières-les-Vallées

Mayenne

AMBRIERES – MUSEE DES TISSERANDS – JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 18:30:00

Ambrières-les-Vallées Mayenne EUR Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. Visite libre dimanche 10h-12h et 14h-18h30. Groupe toute l’année sur réservation catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr +33 6 21 06 01 51 Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

lieuville 48.40292#-0.6303