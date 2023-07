MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’AMBRIÈRES LES VALLÉES Ambrières-les-Vallées, 15 juillet 2023, Ambrières-les-Vallées.

Ambrières-les-Vallées,Mayenne

Tous les samedis matin, un marché au coeur de la petite ville d’Ambrières, à dominance alimentaire..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 13:00:00. .

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire



Every Saturday morning, there is a market in the heart of the small town of Ambrières, with a focus on food.

Todos los sábados por la mañana, un mercado en el corazón de la pequeña ciudad de Ambrières, centrado en la alimentación.

Jeden Samstagmorgen findet im Herzen der Kleinstadt Ambrières ein Markt statt, auf dem vor allem Lebensmittel angeboten werden.

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire