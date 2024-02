Ambre Arken + Zelie Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Ambre Arken + Zelie Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ambre Arken + Zelie en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion le 21 mars.

Ambre Arken est une artiste engagée de spoken word et slam qui mêle l’intime au politique. Ses compositions traitent de grands sujets de notre temps féminisme, violences sociales et policières, racisme, migration, dérives du capitalisme, santé mentale, le tout évoquant l’univers musical anglo-saxon du trip-hop atmosphérique des années 1990.



Zelie nommée La Mâle est une artiste plurielle, rappeuse, comédienne de formation et danseuse. Méduses aux pieds et bob vissé sur la tête les spasmes de son corps laissent place à ses cordes vocales. Elle rappe et chante ses textes aux paroles engagées, sororales et puissantes, sa colère devient scansion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Ambre Arken + Zelie Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-15 par Ville de Marseille