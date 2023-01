Ambra Senatore – Col tempo + bal Théâtre du Garde-Chasse, 12 février 2023, Les Lilas.

Le dimanche 12 février 2023

de 17h00 à 19h00

. payant

Un spectacle de danse généreux et ouvert à l’autre, suivi d’un bal participatif. Entrez dans la danse !

On prend les mêmes et on recommence. Dix ans après Passo – un tube ! – Ambra Senatore relance les dés avec la même équipe d’interprètes. Et se déploie alors un univers tendre et espiègle, de douce provocation et de sourire malin, enrobé d’une bienveillance coquine. Le rire s’immisce aussi en signe de grande humanité. Car l’objectif avec ces danses toutes de décalages, de surprises, d’envolées, de situations inédites, est de partager toutes les questions existentielles qui trottent en chacun : et la vie ? Et les autres ? Et le bonheur ? Et moi dans tout ça !

Puis, dans l’ivresse du mouvement du spectacle, Ambra Senatore invite le public sur le plateau transformé en piste de bal, de fête. Elle l’invite à la rejoindre dans ses jeux chorégraphiques, dans une proposition inédite qu’elle a spécialement imaginée pour l’occasion.

+ d’infos

Théâtre du Garde-Chasse 2, av Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas

Contact : https://www.faitsdhiver.com/ https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

©Andrea Macchia Ambra Senatore – Col Tempo