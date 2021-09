Amboise Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts Amboise, Indre-et-Loire Amboise : le quartier du Bout-des-Ponts Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Amboise : le quartier du Bout-des-Ponts Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts, 17 octobre 2021, Amboise. Amboise : le quartier du Bout-des-Ponts

Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts, le dimanche 17 octobre à 10:30

En parcourant les rues du quartier du Bout-des-Ponts, venez découvrir ce qui fit son histoire du XVIe au XXe siècle, au temps de la Poste aux chevaux, à l’arrivée du chemin de fer et à la sortie des usines. Journées nationales de l’architecture Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts rue de Blois 37400 Amboise Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts Adresse rue de Blois 37400 Amboise Ville Amboise lieuville Eglise Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts Amboise