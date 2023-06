Gyroway – Balades en gyropode tout-terrain Amboise, 1 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Balades encadrées par des guides diplômés pour découvrir la région d’Amboise en gyropodes tout-terrain. Avec ses grosses roues vous passerez partout et vivrez un moment insolite et amusant. Balades au départ proche d’Amboise. Balades nature ou dans les vignes sur AOC Montlouis et Vouvray. Dès 12 ans.

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Walks supervised by qualified guides to discover the region of Amboise in all-terrain gyropods. With its big wheels you will go everywhere and live an unusual and amusing moment. Strolls starting near Amboise. Walks in nature or in the vineyards on AOC Montlouis and Vouvray. From 12 years old

Visitas guiadas para descubrir la región de Amboise en autogiros todoterreno. Con sus grandes ruedas irás a todas partes y vivirás un momento insólito y divertido. Paseos con salida cerca de Amboise. Paseos por la naturaleza o por los viñedos de la AOC Montlouis y Vouvray. A partir de 12 años

Von diplomierten Führern begleitete Ausflüge, um die Gegend um Amboise mit geländegängigen Gyropoden zu erkunden. Mit den großen Rädern kommen Sie überall durch und erleben einen ungewöhnlichen und lustigen Moment. Die Ausflüge beginnen in der Nähe von Amboise. Spaziergänge in der Natur oder in den Weinbergen der AOC Montlouis und Vouvray. Ab 12 Jahren

