Déambulation « OURS/ Banquise à la dérive » dans les rues d’Amboise Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Déambulation OURS / Banquise à la dérive ! par la Compagnie Off

Samedi 16 décembre à 18h. Départ de la place Michel Debré, puis déambulation jusqu’au quai du Général de Gaulle.

Samedi 2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Walking show OURS / Banquise à la dérive! by Compagnie Off

Saturday December 16th at 6pm. Departure from Place Michel Debré, then stroll to Quai du Général de Gaulle

Espectáculo a pie OURS / Banquise à la dérive! de la Compagnie Off

Sábado 16 de diciembre a las 18:00 h. Salida de la plaza Michel Debré y paseo hasta el Quai du Général de Gaulle

BÄRENWANDERUNG / Banquise à la dérive! von der Compagnie Off

Samstag, den 16. Dezember um 18 Uhr. Start auf dem Place Michel Debré, dann Umzug bis zum Quai du Général de Gaulle

Mise à jour le 2023-11-29 par OFFICE AMBOISE