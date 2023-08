Chapitre de vendanges à Amboise Amboise, 30 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La Commanderie des Grands Vins d’Amboise organise son chapitre des vendanges le Samedi 30 Septembre 2023.

A partir de 15h déambulation des confréries, intronisations et vin d’honneur.

A 20h, repas par le traîteur « Thierry Garanne » sur réservation avant le 10 Septembre..

Samedi 2023-09-30 15:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Commanderie des Grands Vins d’Amboise is organizing its harvest chapter on Saturday, September 30, 2023.

From 3 p.m. onwards, the brotherhoods will be on parade, followed by inductions and a vin d’honneur.

At 8pm, dinner by « Thierry Garanne », reservation required before September 10th.

La Commanderie des Grands Vins d’Amboise organiza su capítulo de vendimia el sábado 30 de septiembre de 2023.

A partir de las 15.00 horas, desfilarán las cofradías y se servirá el vino de honor.

A las 20 h, se servirá una comida a cargo de « Thierry Garanne », que deberá reservarse antes del 10 de septiembre.

Die Commanderie des Grands Vins d’Amboise veranstaltet am Samstag, den 30. September 2023 ihr Kapitel der Weinlese.

Ab 15 Uhr Umzug der Bruderschaften, Inthronisationen und Ehrenwein.

Um 20 Uhr, Essen durch den Schlepper « Thierry Garanne » (Reservierung vor dem 10. September erforderlich).

