Indre-et-Loire . Samedi 11 juin, à 20h30 :

Concert d’ouverture «Opéra sans Diva» avec les Anches Hantées. Dimanche 19 juin, à 14h30 :

Les ensembles du Pôle des arts Paul Gaudet d’Amboise.

A partir de 14h30, l’orchestre à cordes, l’orchestre de guitares, l’ensemble de musique ancienne, l’ensemble de saxophones et celui de trombones-tubas.

A 17h00 : Lauréats des jeunes talents.

17h30/45 : Concert avec l’ensemble vocal lyrique dirigé par Cécilia Marchand Samedi 26 juin, à 18h :

Grand concert de clôture par l’orchestre«Camerata Ambacia» Fidèle à ses origines, le château royal d’Amboise propose de nombreuses animations qui rendent hommage à la richesse culturelle de l’Italie. Au programme : nombreux concerts en après-midi pour petits et grands. contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/ (c)NatachaChantoiseau

