Promenade à pied / Noizay Amboise, 20 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

randonnée de 6 km, relativement plate, qui nous permettra de découvrir le monde des parfums de plantes et des savons, puis de visiter le salon de musique et le jardin créé par le compositeur Francis Poulenc..

2023-07-20 fin : 2023-07-27 12:00:00. 22 EUR.

Amboise 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



a relatively flat 6 km hike to discover the world of plant perfumes and soaps, followed by a visit to the music salon and garden created by composer Francis Poulenc.

una caminata relativamente llana de 6 km para descubrir el mundo de los perfumes y jabones de plantas, seguida de una visita a la sala de música y el jardín creados por el compositor Francis Poulenc.

6 km lange, relativ flache Wanderung, bei der wir die Welt der Pflanzendüfte und Seifen kennen lernen und anschließend den Musiksalon und den vom Komponisten Francis Poulenc geschaffenen Garten besuchen.

