Pique-nique panoramique du 14 juillet Montée Abd el Kader, 14 juillet 2023, Amboise.

Apportez votre pique-nique ou achetez quelques collations sur place au café du château, installez-vous sur les pelouses et profitez de ce cadre exceptionnel pour une soirée détente.

Une ambiance musicale Rock sera proposée de 20h15 à 22h30 avec le groupe KASHMIR !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . 11 EUR.

Montée Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Bring your picnic or buy some snacks on the spot at the castle’s café, settle down on the lawns and enjoy this exceptional setting for a relaxing evening.

A musical Rock atmosphere will be proposed from 8:15 to 10:30 pm with the group KASHMIR!

Traiga su picnic o compre algo para picar in situ en la cafetería del castillo, siéntese en el césped y disfrute de este marco excepcional para una velada relajante.

De 20.15 a 22.30 h, el grupo KASHMIR tocará música rock

Bringen Sie Ihr Picknick mit oder kaufen Sie einige Snacks vor Ort im Café des Schlosses, lassen Sie sich auf den Rasenflächen nieder und genießen Sie diesen außergewöhnlichen Rahmen für einen entspannten Abend.

Von 20:15 bis 22:30 Uhr wird Rockmusik mit der Band KASHMIR geboten!

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37