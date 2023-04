Pique-nique chez le vigneron indépendant, 27 mai 2023, Amboise .

Amboise ,Indre-et-Loire ,

Pique-nique chez le vigneron indépendant

Amboise Indre-et-Loire

2023-05-27 – 2023-05-29

Amboise

Indre-et-Loire

.

Les Vignerons Indépendants ouvrent leurs portes le temps du week-end de la Pentecôte pour faire découvrir leur métier, leurs vignes et leurs caves au cœur des plus beaux paysages du Val de Loire ! Apportez votre pique-nique : le vigneron vous accueille, vous fait déguster ses vins et vous propose des animations variées.

En famille ou entre amis, vous pourrez vous amuser et découvrir l’univers des vignerons d’une manière conviviale et ludique avec des activités comme les randonnées ou balades en calèche dans les vignes, les jeux œnologiques, les animations musicales… et bien d’autres découvertes encore ! Chaque vigneron est unique et vous propose ses propres animations.

Renseignements et liste des domaines participant sur https://www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apportez votre pique-nique : le vigneron vous accueille et vous propose des animations variées.

Renseignements et liste des domaines participant sur www.vigneron-independant.com/pique-nique

frvi-cvl@vigneron-independant.com http://www.piqueniquechezlevigneron.com/

Pique-nique du Vigneron indépendant

Amboise

dernière mise à jour : 2023-03-10 par