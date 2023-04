Pierrot et la Loire aux deux visages Quai du Général de Gaulle, 19 mai 2023, Amboise.

La Loire, son histoire et ses habitants recèlent bien des curiosités. Suivez Pierrot, jeune marinier de Loire, dans une déambulation captivante au bord du fleuve pour les découvrir..

Vendredi 2023-05-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-19 18:00:00. 8 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Loire, its history and its inhabitants conceal many curiosities. Follow Pierrot, a young Loire sailor, in a captivating stroll along the river to discover them.

El Loira, su historia y sus habitantes están llenos de curiosidades. Siga a Pierrot, un joven marinero del Loira, en un cautivador paseo por el río para descubrirlas.

Die Loire, ihre Geschichte und ihre Bewohner bergen viele Kuriositäten. Folgen Sie Pierrot, dem jungen Loire-Mariner, auf einem spannenden Spaziergang am Flussufer, um sie zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-15 par OFFICE AMBOISE