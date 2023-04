Les Echappées du Val d’Amboise Quai du Général de Gaulle, 5 mai 2023, Amboise.

Le temps d’une balade à vélo en famille ou entre amis, partez à la découverte de l’histoire de France, des richesses naturelles et de l’Art de vivre en Touraine..

Vendredi 2023-05-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-05 19:00:00. EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



During a bike ride with family or friends, discover the history of France, the natural wealth and the art of living in Touraine.

Dé un paseo en bicicleta con su familia o amigos y descubra la historia de Francia, las riquezas naturales y el arte de vivir en Touraine.

Entdecken Sie auf einer Fahrradtour mit der Familie oder Freunden die Geschichte Frankreichs, die Naturschätze und die Lebensart der Touraine.

Mise à jour le 2023-04-12 par OFFICE AMBOISE