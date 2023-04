Visite Nature et Biodiversité en bord de Loire à Amboise Quai du Général de Gaulle, 5 mai 2023, Amboise.

En bord de Loire, vivez un instant privilégié au cours duquel vous apprendrez à connaître la Loire et ses habitants à plumes, poils ou écailles..

Vendredi 2023-05-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-05 15:30:00. 8 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the banks of the Loire, experience a privileged moment during which you will get to know the Loire and its feathered, furry or scaly inhabitants.

A orillas del Loira, viva un momento especial en el que conocerá el Loira y sus habitantes emplumados, peludos o escamosos.

Am Ufer der Loire erleben Sie einen besonderen Moment, in dessen Verlauf Sie die Loire und ihre gefiederten, pelzigen oder schuppigen Bewohner kennen lernen.

