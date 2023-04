Atelier de sensibilisation « Les habitats naturels de la Loire » à Amboise Quai du Général de Gaulle, 5 mai 2023, Amboise.

Envie de percer les secrets de la Loire sauvage ? Participez à cette animation pédagogique afin de comprendre les enjeux liés à la biodiversité ligérienne..

Vendredi 2023-05-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-05 11:00:00. 8 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Want to discover the secrets of the wild Loire? Take part in this educational animation to understand the issues related to the biodiversity of the Loire.

¿Le gustaría descubrir los secretos del Loira salvaje? Participe en este acto educativo para comprender las cuestiones que rodean a la biodiversidad del Loira.

Haben Sie Lust, die Geheimnisse der wilden Loire zu lüften? Nehmen Sie an dieser pädagogischen Animation teil, um die Herausforderungen zu verstehen, die mit der Biodiversität der Loire verbunden sind.

Mise à jour le 2023-04-19 par OFFICE AMBOISE