Visite guidée « Berthe conte sa vie et l'histoire d'Amboise »

Indre-et-Loire

Visite guidée « Berthe conte sa vie et l'histoire d'Amboise », 5 avril 2023, Amboise

2023-04-05 14:30:00 – 2023-04-30

Indre-et-Loire . Venez visiter la cité d’Amboise accompagnée de Berthe! Amboisienne de naissance, elle connait la ville comme personne. Elle partagera avec vous sa vie de femme de le Renaissance et celle des habitants à l’ombre du château royal. Venez visiter la cité d’Amboise accompagnée de Berthe! Amboisienne de naissance, elle connait la ville comme personne. Elle partagera avec vous sa vie de femme de le Renaissance et celle des habitants à l’ombre du château royal. contact@amboise-valdeloire.com +33 2 47 57 09 28 https://www.amboise-valdeloire.com/billetterie-et-sejours/visites-guidees/ Grégory Millet

Amboise

