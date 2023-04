Atelier initiation à l’art du vitrail Montée de l’Emir Abd el Kader, 27 avril 2023, Amboise.

Atelier Initiation à l’art du vitrail. Découvre cet art emblématique du Moyen-Âge.

Atelier bâtisseurs du Moyen-Âge. Roman, gothique : Deviens un apprenti bâtisseur en manipulant des maquettes pour comprendre comment travaillaient nos ancêtres !.

2023-04-27

Montée de l’Emir Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop Initiation to the art of stained glass. Discover this emblematic art of the Middle Ages.

Workshop Builders of the Middle Ages. Romanesque, Gothic: Become an apprentice builder by manipulating models to understand how our ancestors worked!

Taller de introducción al arte de las vidrieras. Descubra este arte emblemático de la Edad Media.

Taller de albañilería medieval. Románico, Gótico: ¡Conviértete en un aprendiz de constructor manejando maquetas para entender cómo trabajaban nuestros antepasados!

Workshop Einführung in die Kunst der Glasmalerei. Entdecke diese emblematische Kunst des Mittelalters.

Workshop: Baumeister des Mittelalters. Romanik, Gotik: Werde ein Baumeisterlehrling, indem du mit Modellen hantierst, um zu verstehen, wie unsere Vorfahren gearbeitet haben!

