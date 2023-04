Les ateliers des vacances de Pâques au Parc des Mini-Châteaux Boulevard Saint-Denis Hors, 26 avril 2023, Amboise.

Dans le cadre de l’année des métiers, le Parc des Mini-Châteaux vous propose plusieurs animations et ateliers durant les vacances scolaires..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Boulevard Saint-Denis Hors

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Within the framework of the year of the professions, the Parc des Mini-Châteaux proposes several animations and workshops during the school vacations.

En el marco del Año de las Profesiones, el Parc des Mini-Châteaux propone varias actividades y talleres durante las vacaciones escolares.

Im Rahmen des Jahres der Berufe bietet der Parc des Mini-Châteaux während der Schulferien mehrere Animationen und Workshops an.

Mise à jour le 2023-04-14 par OFFICE AMBOISE