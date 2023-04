Visite-Apéro insolite aux Greniers de César Quai du Général de Gaulle, 22 avril 2023, Amboise.

Cheminez dans les ruelles d’Amboise et découvrez ses monuments et paysages emblématiques. Dans le cadre des mystérieux Greniers de César, profitez ensuite d’une expérience gourmande insolite. Rillettes, terrines et fromage de chèvre accompagnent les vins de Touraine-Amboise..

Dimanche 2023-04-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-22 . 25 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Walk through the narrow streets of Amboise and discover its monuments and emblematic landscapes. In the mysterious Greniers de César, enjoy an unusual gourmet experience. Rillettes, terrines and goat cheese are served with Touraine-Amboise wines.

Pasee por las callejuelas de Amboise y descubra sus emblemáticos monumentos y paisajes. En los misteriosos Greniers de César, disfrute de una experiencia gastronómica insólita. Rillettes, terrinas y queso de cabra se sirven con los vinos de Touraine-Amboise.

Schlendern Sie durch die Gassen von Amboise und entdecken Sie die emblematischen Denkmäler und Landschaften. Im Rahmen der geheimnisvollen Greniers de César genießen Sie anschließend ein ungewöhnliches Gourmet-Erlebnis. Rillettes, Terrinen und Ziegenkäse werden von den Weinen der Touraine-Amboise begleitet.

