Dégustation de vin Amboise OFFICE AMBOISE Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Dégustation de vin, 12 avril 2023, Amboise OFFICE AMBOISE . Dégustation de vin 21 Rue Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

2023-04-12 14:30:00 – 2023-04-12 Amboise

Indre-et-Loire . Dégustation de vin, « initiation à l’œnologie » le mercredi 12 avril 2023 à 14h30

Organisé par les élèves de BTS lycée agricole et viticole d’Amboise Au salon et bar de la résidence, sur réservation Dégustation de vin, « initiation à l’œnologie » le mercredi 12 avril 2023 à 14h30

Organisé par les élèves de BTS lycée agricole et viticole d’Amboise Au salon et bar de la résidence, sur réservation +33 2 47 30 77 11 https://www.domitys.fr/residence-services-senior/centre-val-de-loire/indre-et-loire-37/amboise-le-parc-de-vinci-37 pixabay

Amboise

dernière mise à jour : 2023-03-24 par OFFICE AMBOISE

Détails Catégories d’Évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Adresse 21 Rue Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire OFFICE AMBOISE Ville Amboise OFFICE AMBOISE Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Amboise

Amboise Amboise OFFICE AMBOISE Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise office amboise /

Dégustation de vin 2023-04-12 was last modified: by Dégustation de vin Amboise 12 avril 2023 21 Rue Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire OFFICE AMBOISE

Amboise OFFICE AMBOISE Indre-et-Loire