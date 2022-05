Amboise, destinées royales Amboise, 13 juillet 2022, Amboise.

Amboise, destinées royales Amboise

2022-07-13 21:00:00 – 2022-08-31

Amboise Indre-et-Loire

Nouveau spectacle nocturne

« Amboise, destinées royales »

Proposé par l’association Les His’Loire d’Amboise

Les mercredis et samedis soir, du 13 juillet au 31 août 2022, à partir de 21h,

à raison de quatre créneaux d’1h15.

Spectacle immersif et participatif, avec du spectacle vivant et du son et lumière : Une déambulation mènera les spectateurs, par groupe d’une

centaine de personnes, à travers les jardins du château.

Contact et billetterie : https://leshisloiredamboise.fr/histoire-hisloire-amboise/

