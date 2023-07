Nocturnes théâtrales Château du Clos Lucé Amboise, 13 juillet 2023 21:30, Amboise.

Nocturnes théâtrales Château du Clos Lucé Amboise 13 – 16 juillet

PLONGEZ DANS LE DRAME D’HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE !

Venez découvrir les nocturnes théâtrales les 13, 15, 16 juillet à 21h30 au château du Clos Lucé 13 – 16 juillet 1

https://vinci-closluce.com/fr

Cette année encore le spectacle fait la part belle à la musique et à la danse. Trois soirées, les 13, 15 et 16 juillet, sont dédiées à Hamlet, l’une des plus célèbres pièces de William Shakespeare.

Comme à chaque fois, il s’agit d’un spectacle unique, avec une création théâtrale et musicale exclusive de Didier Girauldon, metteur en scène et directeur du département art dramatique du Conservatoire d’Orléans, pour les Nocturnes théâtrales du Clos Lucé.

Dans un royaume où plus rien n’est à sa place, où trahison et luxure dominent, feindre la folie semble le seul rempart contre le délitement inéluctable d’un monde. Spectres et obsessions prennent corps sous les traits d’une douzaine de comédiennes et comédiens professionnels, accompagnés par des jeunes talents du Conservatoire d’Orléans en fin de cursus.

Château du Clos Lucé 2 Rue du Clos Lucé, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire