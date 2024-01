Journées tellement royales au château Royal d’Amboise Amboise, samedi 27 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-07-27 10:00:00

fin : 2024-07-28 17:30:00

Samedi 22 & dimanche 23 juillet, « Les journées tellement royales » vous plongent au cœur de la Renaissance via diverses animations au château royal d’Amboise Démonstrations et initiations à l’escrime médiévale et ateliers de jeux anciens.

Inclus le droit d’accès au château.

16.4 EUR.

Montée de l’Emir Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-amboise.com



