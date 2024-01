Comédie Musicale PADAM PADAM Amboise, mercredi 14 février 2024.

Comédie Musicale PADAM PADAM Amboise Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

Padam, Padam… Et déjà cette musique nous revient en tête ! Un monument de la Chanson Française qui donne vie à une comédie musicale chantée et dansée en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco.

Une interprétation et des voix exceptionnelles, des chansons inoubliables qui feront connaître à «La Môme» une carrière internationale. Derrière la légende, elle sera également une fabuleuse dénicheuse de talents et fera la renommée de ses auteurs et compositeurs, dont Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki…

Toute son existence, Piaf aura vécu pour les autres, pour son public, pour ses amants. Elle aura tout donné, quitte à s’épuiser sur scène, et reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes voix de la chanson française. Vous connaissez l’histoire. Les artistes de la Compagnie Trabucco (chanteurs, danseurs, comédiens) vous feront découvrir la vie d’une jeune chanteuse dont les traits de caractère sont librement inspirés de la Piaf.

26 EUR.

Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire trabucco@wanadoo.fr



L’événement Comédie Musicale PADAM PADAM Amboise a été mis à jour le 2024-01-17 par OFFICE AMBOISE