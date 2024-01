Sports découverte initiation au Jujitsu Amboise, dimanche 28 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-28 10:00:00

fin : 2024-01-28 12:00:00

Dans le cadre de la politique sportive d’Amboise, découvrez et initiez-vous gratuitement un dimanche par mois à un sport en partenariat avec une association amboisienne.

Dimanche 28 janvier 2024 rendez-vous au dojo de l’ensemble sportif Claude Ménard pour découvrir le jujitsu avec l’association Judo Club Amboise – JCA • Initiation jujitsu de 10h-12h ados / adultes (à partir de 11 ans)

Vous serez accompagné(e)s par un entraîneur diplômé et spécialisé du Judo Club d’Amboise et par l’éducateur sportif de la mairie d’Amboise.

Gratuit. Prévoir une tenue de sport confortable, le kimono n’est pas obligatoire pour l’initiation. La pratique se fait pied nu (ou en chaussette).

Inscription recommandée (nombre de places limité)

22 Rue du Clos des Gardes

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’événement Sports découverte initiation au Jujitsu Amboise a été mis à jour le 2024-01-19 par OFFICE AMBOISE