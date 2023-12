La MFR d’Ambleny présente la formation TP APH Agent de Propreté de d’Hygiène Ambleny La MFR d’Ambleny présente la formation TP APH Agent de Propreté de d’Hygiène Ambleny, 21 décembre 2023, . La MFR d’Ambleny présente la formation TP APH Agent de Propreté de d’Hygiène Jeudi 21 décembre, 09h30 Ambleny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:30:00+01:00 La MRF de la Vallée de Retz située à Ambleny vous propose d’assister à une réunion d’information pour vous présenter le TP APH Agent de Propreté et d’Hygiène. L’agent de Propreté et d’Hygiène assure l’entretien des locaux dans des lieux variés : magasins, locaux administratifs, usines,… L’agent de propreté de d’hygiène nettoie manuellement ou mécaniquement des surfaces, assure l’entretien des sanitaires, réalise des prestations de bionettoyage, dans des environnement spécifiques. Cette formation est proposé en l’alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation en fonction de votre âge.

Démarrage en janvier 2024. Réunion d’information Ambleny 02290 Ambleny [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/197833 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Ambleny Adresse 02290 Ambleny Lieu Ville Ambleny Latitude 49.380085 Longitude 3.188874 latitude longitude 49.380085;3.188874

Ambleny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//