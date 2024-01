Chantier Nature à Amblainville Le Fond de Cléry en chantier Amblainville, samedi 31 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 09:30:00

fin : 2024-08-31 16:00:00

Poursuivons le travail engagé sur le site du Fond de Cléry, avec l’ouverture de la pelouse et du marais, il y en aura pour tous les goûts !

Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire et l’Association de protection et sauvegarde du patrimoine d’Amblainville et des sablons (PSPAS).

Inscription auprès du Conservateur bénévole Régis Louis au 06 20 10 23 83.

Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France



